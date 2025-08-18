Kvaratskhelia - PSG : Le gros échec qui fait les affaires de l’OM !

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal 2025, le PSG avait décidé de frapper un gros coup en faisant venir Khvicha Kvaratskhelia contre un chèque de 70M€ bonus compris. Naples avait alors réfléchi à remplacer le Géorgien par Edon Zhegrova, mais l’opération n’avait pas abouti. Un scénario qui fait maintenant les affaires de l’OM, qui pense au Kosovar pour cet été.

Cet été, le PSG n’a encore recruté personne pour son secteur offensif. Ce n’est pas un besoin prioritaire pour le club de la capitale, qui avait accueilli Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier contre un chèque de 70M€. Un transfert qui a eu son importance, puisque le Géorgien a été déterminant dans le sacre de Paris en Ligue des champions.

Le Napoli voulait Zhegrova pour remplacer Kvaratskhelia En cours de saison, le Napoli avait alors perdu un joueur très important en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. À cette époque, la formation italienne voulait remplacer le Géorgien et elle pensait au joueur du LOSC, Edon Zhegrova, d’après les informations de Tuttosport. L’opération était alors en bonne voie, mais elle est finalement tombée à l’eau sans véritable explication.