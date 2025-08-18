Transfert à 20M€ : L’OM envoie une offre «très importante» !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM cherche encore à boucler certains transferts. Le club phocéen prospecte notamment en attaque et Edon Zhegrova fait partie des pistes marseillaises. L’ailier kosovar a déjà reçu une proposition très importante de la part de Pablo Longoria, qui cherche maintenant à se mettre d’accord avec le LOSC, qui pourrait le laisser partir contre un chèque de 20M€.

Vendredi pour sa reprise en Ligue 1, l’OM a concédé une défaite à la dernière minute face au Stade Rennais (1-0). Pourtant en supériorité numérique pendant une heure, les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à trouver la faille. Un signe peut-être que l’effectif marseillais manque de dynamisme en attaque, mais cela pourrait bien changer avant la fin du mercato.

L’OM piste Edon Zhegrova Medhi Benatia l’a annoncé dernièrement, l’OM veut encore se montrer actif sur le mercato, même si déjà six joueurs ont déjà rejoint Marseille. Le club phocéen espère boucler entre trois et quatre renforts avant la fin du marché des transferts avec notamment une arrivée en attaque. Pablo Longoria prospecte en Ligue 1 et le président olympien apprécie notamment le profil d’Edon Zhegrova, qui est sur le départ.