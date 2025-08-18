Le PSG boucle trois transferts, Luis Enrique jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme l'été dernier, le PSG modifie son effectif par petites retouches. Jusque-là, trois joueurs sont arrivés à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Un recrutement assez minimaliste mais qui semble parfaitement satisfaire Luis Enrique qui s'est réjoui de l'intégration de ses nouveaux joueurs après la victoire contre le FC Nantes dimanche soir.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG est loin d'être le club le plus actif. Malgré tout, après avoir attiré Renato Marin libre en provenance de l'AS Roma, les Parisiens ont lâché plus de 100M€ pour recruter Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et alors que l'ancien portier du LOSC avait fait ses grands débuts lors de la Supercoupe d'Europe face à Tottenham mercredi, l'international ukrainien a du attendre dimanche soir et le déplacement à Nantes. Titularisé dans l'axe aux côtés de Lucas Beraldo, Zabarnyi a livré une prestation solide. Il faut dire que l'ancien roc de Bournemouth a pu profiter de la préparation avec le club anglais contrairement à ses nouveaux coéquipiers qui ont repris l'entraînement il y a 8 jours.

Luis Enrique s'enflamme pour les trois recrues Et après la victoire à Nantes (1-0), Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur la prestation d'Illia Zabarnyi. Mais comme à son habitude, le coach du PSG refuse de faire des cas individuels et souligne le recrutement global. « Je pense que les trois joueurs qui ont signé, ce sont des joueurs qui vont apporter beaucoup de choses. Lucas (Chevalier) et Zabarnyi, qui ont joué aujourd'hui, je pense qu'ils ont un très bon niveau. Nous les connaissons et on pense que ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l'équipe. C'est le début, c'est le premier match de la saison, on est tranquille, on est calmes et confiants », assure l'Espagnol au micro de Ligue1+.