PSG - Transfert à 66M€ : La grande annonce de Marquinhos en direct !

Désormais, au PSG, Marquinhos a un concurrent. Moyennant 66M€, Illia Zabarnyi a été recruté en provenance de Bournemouth et vient ainsi disputer la place du capitaine parisien dans l'équipe de Luis Enrique. Quid de la position de Marquinhos à ce propos ? Le principal intéressé s'est exprimé sur le sujet.
A la recherche d'un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le PSG a trouvé son bonheur. En effet, le club de la capitale a dernièrement officialisé l'arrivée d'Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth contre 66M€. Entre le Brésilien et l'Ukrainien, Luis Enrique va donc devoir faire des choix. Mais voilà que Marquinhos est prêt à relever ce défi.
« Personne n'a sa place ici »
Suite à la victoire du PSG en Supercoupe d'Europe, Marquinhos a été interrogé sur cette concurrence à laquelle il va devoir faire face avec l'arrivée d'Illia Zabarnyi. Au micro de Canal+, le capitaine parisien a alors confié : « Je suis là pour aider, personne n'a sa place ici de toute façon ».
« Il faut être à haut niveau, toujours donner le maximum »
« On a vu, cela fait trois années que le coach est là, il faut être à haut niveau, toujours donner le maximum. C'est ce que je vais faire pour qu'il soit content de moi et que je garde ma place », a poursuivi Marquinhos. A voir maintenant ce que décidera de faire Luis Enrique.