PSG - Transfert à 66M€ : La grande annonce de Marquinhos en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, au PSG, Marquinhos a un concurrent. Moyennant 66M€, Illia Zabarnyi a été recruté en provenance de Bournemouth et vient ainsi disputer la place du capitaine parisien dans l'équipe de Luis Enrique. Quid de la position de Marquinhos à ce propos ? Le principal intéressé s'est exprimé sur le sujet.

A la recherche d'un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le PSG a trouvé son bonheur. En effet, le club de la capitale a dernièrement officialisé l'arrivée d'Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth contre 66M€. Entre le Brésilien et l'Ukrainien, Luis Enrique va donc devoir faire des choix. Mais voilà que Marquinhos est prêt à relever ce défi.

« Personne n'a sa place ici » Suite à la victoire du PSG en Supercoupe d'Europe, Marquinhos a été interrogé sur cette concurrence à laquelle il va devoir faire face avec l'arrivée d'Illia Zabarnyi. Au micro de Canal+, le capitaine parisien a alors confié : « Je suis là pour aider, personne n'a sa place ici de toute façon ».