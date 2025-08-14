Mercato : Le feuilleton est terminé, ce joueur annonce qu'il reste au PSG !

Amadou Diawara

Depuis l'ouverture du mercato estival, l'avenir de Gonçalo Ramos est incertain. Selon certains rumeurs, le buteur portugais pourrait partir d'ici la fin de cette fenêtre de transferts. Mais ce mercredi soir, Gonçalo Ramos (24 ans) a mis fin au suspense, affirmant qu'il allait rester au PSG cet été.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Gonçalo Ramos aurait pu quitter le PSG lors de ce mercato estival. Disposant d'un statut de remplaçant, l'international portugais faisait partie des joueurs qui n'étaient pas retenus par le club de la capitale en cas d'offre alléchante. Du moins, c'est ce qu'a affirmé RMC Sport dernièrement. Mais finalement, Gonçalo Ramos ne va pas quitter le PSG cet été.

Ramos : Le PSG ouvrait la porte à un départ Quelques minutes après le sacre du PSG en Supercoupe d'Europe (2-2, 4-3 face à Tottenham ce mercredi soir), Gonçalo Ramos a annoncé le verdict quant à son avenir. En effet, le numéro 9 de Luis Enrique a affirmé qu'il allait continuer à défendre les couleurs rouge et bleu en 2025-2026.