PSG : Un transfert à 50M€ annoncé à l’étranger ?

Après avoir annoncé son départ du PSG ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma se rapprocherait de Manchester City. Son agent, Enzo Raiola, et le club anglais sont en négociations avancées, tandis que le gardien italien reste au centre de toutes les attentions. Le transfert pourrait se conclure pour un montant inférieur à 50M€.

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG marque la fin d’un feuilleton entamé il y a plusieurs mois. A un an de la fin de son contrat, le portier italien a annoncé son départ sur les réseaux sociaux ce mardi soir. Champion d'Europe en 2021, il sera remplacé par Lucas Chevalier. Cette décision a provoqué une onde de choc puisque Donnarumma avait réalisé sa meilleure saison sous le maillot du PSG.

L'agent de Donnarumma en contact avec un top club Selon les dernières informations dévoilées par The Telegraph, Manchester City est en négociations pour recruter Donnarumma avant la fin du mercato. Pep Guardiola et l’agent du joueur, Enzo Raiola, mènent actuellement des discussions pour finaliser les conditions de ce transfert.