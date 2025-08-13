Donnarumma - PSG : Prise de contact surprise, la promesse après son transfert

Écarté du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma peut compter sur un soutien indéfectible du côté de la sélection italienne. Alors que son avenir en club s’écrit en pointillés, le gardien de 26 ans a reçu des garanties claires de la part de son sélectionneur Gennaro Gattuso et du président de la FIGC Gabriele Gavrina.
Ces derniers jours, Gianluigi Donnarumma a officiellement tourné la page du PSG. Écarté du groupe par Luis Enrique et absent de la Supercoupe face à Tottenham, le portier italien a annoncé son départ sur les réseaux sociaux, adressant un message d’adieu aux supporters parisiens.
Les adieux de Donnarumma
« Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé » a confié Donnarumma. Désormais libre de tout engagement avec le club de la capitale, le gardien de 26 ans se retrouve face à un nouveau défi : rebondir rapidement pour conserver son statut parmi l’élite mondiale et arriver en pleine confiance avec la sélection italienne.
La promesse de Gattuso
Preuve de ce soutien, Gennaro Gattuso, tout juste nommé à la tête de la sélection italienne, a tenu à appeler personnellement Donnarumma ces dernières heures. L’ancien coach de l'OM, connu pour sa franchise et son attachement aux joueurs, a voulu le rassurer sur son rôle au sein de l’équipe nationale. Selon les informations rapportées par Eurosport, Gattuso lui a réaffirmé qu’il demeurait non seulement le numéro un mais aussi le capitaine de la Nazionale.