Donnarumma - PSG : Prise de contact surprise, la promesse après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Écarté du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma peut compter sur un soutien indéfectible du côté de la sélection italienne. Alors que son avenir en club s’écrit en pointillés, le gardien de 26 ans a reçu des garanties claires de la part de son sélectionneur Gennaro Gattuso et du président de la FIGC Gabriele Gavrina.

Ces derniers jours, Gianluigi Donnarumma a officiellement tourné la page du PSG. Écarté du groupe par Luis Enrique et absent de la Supercoupe face à Tottenham, le portier italien a annoncé son départ sur les réseaux sociaux, adressant un message d’adieu aux supporters parisiens.

Les adieux de Donnarumma « Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé » a confié Donnarumma. Désormais libre de tout engagement avec le club de la capitale, le gardien de 26 ans se retrouve face à un nouveau défi : rebondir rapidement pour conserver son statut parmi l’élite mondiale et arriver en pleine confiance avec la sélection italienne.