Donnarumma viré : Le coup de pression loin du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a mis un terme à sa collaboration de quatre saisons avec Gianluigi Donnarumma au moment où le gardien italien de 26 ans semblait au sommet de son art. Portier figurant dans l’équipe-type de la Ligue des champions, Donnarumma a été poussé vers la sortie. Un traitement choquant auquel Marc-André Ter Stegen, alors en clash avec le FC Barcelone, a témoigné depuis l’Espagne.

Meilleur gardien de la Ligue des champions pour cette saison 2024/2025 au terme de laquelle il a figuré dans l’équipe-type, Gianluigi Donnarumma a été une pièce maîtresse du sacre du Paris Saint-Germain en C1, le seul et unique de son histoire. Et pourtant, l’international italien a pris la porte en annonçant lui-même son départ mardi après avoir été remplacé par Lucas Chevalier dans les buts parisiens.

Écarté par le Barça, Ter Stegen a témoigné de la séparation choc entre Donnarumma et le PSG Une décision qui a laissé certains journaux italiens en état de choc au vu de la presse du jour ce mercredi. Et en Espagne, le dossier Gianluigi Donnarumma a interpellé Marc-André Ter Stegen qui se trouvait jusqu’à peu dans un bras de fer avec le FC Barcelone. C’est en effet le discours tenu par Fernando Polo. « Maintenant que les choses se sont calmées, Ter Stegen constate que le PSG exclut Donnarumma, son gardien de but champion d'Europe, de l'équipe de la Supercoupe parce qu'il n'a pas renouvelé son contrat, qui expire dans un an ».