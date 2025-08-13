Transfert au PSG : La discussion surprise… avec Haaland !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain met un terme à une collaboration de quatre saisons avec Gianluigi Donnarumma. Et ce, sous décision de l’entraîneur Luis Enrique qui a assumé ce choix publiquement en conférence de presse. Il semblerait que la prochaine destination de l’Italien soit l’Angleterre et Manchester City. Le tout, sous l’impulsion d’Erling Haaland.

Erling Braut Haaland (25 ans) est une figure forte de Manchester City où il a tout gagné dès sa première saison chez les Skyblues en 2022/2023. Ayant signé un contrat historique en janvier dernier qui le lie au club jusqu’en juin 2034, le serial buteur norvégien est devenu un incontournable du vestiaire et dispose d’une place spéciale dans le cœur des supporters.

Accord trouvé entre City et Donnarumma ? L’occasion pour Haaland d’éventuellement donner son mot à dire sur le mercato de Manchester City. Et il semblerait que ce soit le cas ces dernières heures pour un joueur du PSG. Sous contrat jusqu’à l’été 2026, Gianluigi Donnarumma a lui-même annoncé son départ mardi soir après avoir été incité à aller voir ailleurs par l’entraîneur Luis Enrique, soutenu par les dirigeants au Paris Saint-Germain. Un accord aurait été trouvé entre le clan Donnarumma et Manchester City selon L’Équipe et la presse italienne.