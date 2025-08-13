Guardiola - PSG : Accord confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG a vécu une journée riche en rebondissements ce mardi. Après avoir annoncé l’arrivée d’Illia Zabarnyi, le club de la capitale a vu Gianluigi Donnarumma officialiser son départ. Le portier italien s’est rendu compte que son avenir ne s’écrivait plus chez les Rouge-et-Bleu, encore moins après le transfert de Lucas Chevalier cet été. Le gardien de 26 ans se serait donc fait une raison et se serait mis à se chercher une nouvelle destination.

Guardiola a fait de Donnarumma sa priorité Et Gianluigi Donnarumma aurait déjà trouvé son prochain club. Comme le confirme Le Parisien, un accord aurait bien été trouvé avec Manchester City. Pep Guardiola le voudrait depuis longtemps et en aurait fait sa priorité en cas de départ d’Ederson. Il faut néanmoins que les Sky Blues s’entendent avec le PSG désormais.