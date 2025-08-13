Une «star américaine» débarque au PSG, la signature qui affole les réseaux sociaux !

Alexis Brunet

Après Renato Marin et Lucas Chevalier, le PSG a officialisé ce mardi l’arrivée de sa troisième recrue de l’été, Illya Zabarnyi. L’Ukrainien s’est engagé jusqu’en 2030 avec le club de la capitale et il a posé fièrement avec son nouveau maillot floqué. Sur les réseaux sociaux, bon nombre de supporters parisiens se sont amusés de la ressemblance entre le défenseur central et la star américaine, Bradley Cooper.

Depuis le début du mercato estival, le PSG avait fait du recrutement d’un défenseur central droitier sa priorité. Le club de la capitale cherchait à apporter un peu de concurrence à Marquinhos, qui était le seul spécialiste du poste. Après des mois d’attente, Luis Enrique doit être enfin satisfait, car Paris a recruté Illya Zabarnyi.

Zabarnyi est enfin Parisien ! Le transfert d’Illya Zabarnyi au PSG a mis un long moment à se décanter. En effet, le club de la capitale pistait l’Ukrainien depuis de longs mois, mais Bournemouth s’est montré très dur en affaires. Finalement, le défenseur central a enfin rejoint le PSG officiellement ce mardi, contre un chèque de 66M€ bonus compris.