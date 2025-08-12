«J'adore ça», l'histoire d'amour à l'origine de son transfert au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis ce mardi, Illia Zabarnyi est un joueur du PSG. Moyennant 66M€, l'Ukrainien a quitté Bournemouth pour rejoindre le club de la capitale. Ne voulant visiblement rejoindre que Paris cet été, Zabarnyi a fini par obtenir gain de cause. Le voilà qu'il va désormais évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Un bonheur pour le défenseur central, conquis par ce que propose l'entraîneur espagnol.

A la recherche d'un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le PSG a désormais ce qu'il faut. En effet, le transfert d'Illia Zabarnyi a été officialisé. A 22 ans, l'Ukrainien a donc posé ses valises dans la capitale française. Ayant paraphé un contrat jusqu'en 2030 avec le PSG, Zabarnyi a d'ailleurs par la suite justifié son envie de rejoindre le dernier vainqueur de la Ligue des Champions.

« J'ai senti que les gens voulaient que je vienne ici » « Qu'est-ce qui a motivé mon choix ? J'ai senti que les gens voulaient que je vienne ici et honnêtement, ça m'a vraiment motivé ! Cela m'a vraiment donné envie de venir dès que possible. Et finalement, c'est arrivé. C'est une nouvelle expérience, c'est formidable. Je suis encore jeune donc j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses, je pense donc que c'est la bonne décision », a d'abord expliqué Illia Zabarnyi pour les médias du PSG.