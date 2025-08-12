«J'adore ça», l'histoire d'amour à l'origine de son transfert au PSG !

Depuis ce mardi, Illia Zabarnyi est un joueur du PSG. Moyennant 66M€, l'Ukrainien a quitté Bournemouth pour rejoindre le club de la capitale. Ne voulant visiblement rejoindre que Paris cet été, Zabarnyi a fini par obtenir gain de cause. Le voilà qu'il va désormais évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Un bonheur pour le défenseur central, conquis par ce que propose l'entraîneur espagnol.
A la recherche d'un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le PSG a désormais ce qu'il faut. En effet, le transfert d'Illia Zabarnyi a été officialisé. A 22 ans, l'Ukrainien a donc posé ses valises dans la capitale française. Ayant paraphé un contrat jusqu'en 2030 avec le PSG, Zabarnyi a d'ailleurs par la suite justifié son envie de rejoindre le dernier vainqueur de la Ligue des Champions.
« J'ai senti que les gens voulaient que je vienne ici »
« Qu'est-ce qui a motivé mon choix ? J'ai senti que les gens voulaient que je vienne ici et honnêtement, ça m'a vraiment motivé ! Cela m'a vraiment donné envie de venir dès que possible. Et finalement, c'est arrivé. C'est une nouvelle expérience, c'est formidable. Je suis encore jeune donc j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses, je pense donc que c'est la bonne décision », a d'abord expliqué Illia Zabarnyi pour les médias du PSG.
« Je l'ai vu, il est tellement énergique... j'adore ça ! »
De plus, si Illia Zabarnyi a également voulu rejoindre le PSG, c'est aussi parce qu'il a été conquis par Luis Enrique. L'Ukrainien a ainsi ajouté : « J'ai hâte de rencontrer tout le monde, et forcément l'entraîneur. Je pense que ça va être génial. Je sais ce qu'il attend et je suis prêt à ça. Je l'ai affronté avec l'Ukraine, lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne, et nous avions gagné le match 1-0. Je l'ai vu, il est tellement énergique... j'adore ça ! Honnêtement, j'adore cette passion, et oui, je l'apporterai aussi. J'adore aussi ce que fait l'équipe sur le plan tactique. J'ai vu des matches et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le jeu pratiqué. Je suis tombé amoureux du style du Paris Saint-Germain donc, pour moi, c'est vraiment top d'être ici ».