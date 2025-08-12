Le transfert d’une star est attendu : Cette «décision hallucinante» du PSG qui fait parler à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir bouclé l’arrivée de Lucas Chevalier, le PSG souhaite se séparer de Gianluigi Donnarumma, n’entrant plus dans les plans du club à une année de la fin de son contrat. Une situation qu'on ne comprend pas en Italie. L’ancien portier Gianluca Pagliuca dénonce notamment une « décision hallucinante » des Parisiens.

Ce mercredi, Lucas Chevalier devrait disputer sa première rencontre sous le maillot du PSG à l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. De son côté, Gianluigi Donnarumma ne sera pas présent en Italie, où aura lieu la rencontre, Luis Enrique ne l’ayant pas convoqué. A un an de la fin de son contrat, le gardien de 26 ans est prié de se trouver un autre club, un traitement qui fait réagir la presse italienne.

L’Italie ne comprend pas le traitement infligé à Donnarumma La situation dans laquelle se retrouve le portier du PSG choque les quotidiens transalpins « Après Sirigu et Buffon, c'est au tour de Donnarumma. À Paris, ils en veulent aux gardiens italiens », écrit notamment le Corriere dello Sport, tandis que la Gazzetta dello Sport accuse le club parisien d’avoir glissé un tacle à son joueur au moment d’annoncer la signature de Lucas Chevalier : « Chevalier était décrit comme 'fort en course et habile du pied' dans le communiqué officiel du club publié samedi. C'était une véritable gifle »