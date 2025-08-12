Le transfert d’une star est attendu : Cette «décision hallucinante» du PSG qui fait parler à l’étranger !

Après avoir bouclé l’arrivée de Lucas Chevalier, le PSG souhaite se séparer de Gianluigi Donnarumma, n’entrant plus dans les plans du club à une année de la fin de son contrat. Une situation qu'on ne comprend pas en Italie. L’ancien portier Gianluca Pagliuca dénonce notamment une « décision hallucinante » des Parisiens.
Ce mercredi, Lucas Chevalier devrait disputer sa première rencontre sous le maillot du PSG à l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. De son côté, Gianluigi Donnarumma ne sera pas présent en Italie, où aura lieu la rencontre, Luis Enrique ne l’ayant pas convoqué. A un an de la fin de son contrat, le gardien de 26 ans est prié de se trouver un autre club, un traitement qui fait réagir la presse italienne.
L’Italie ne comprend pas le traitement infligé à Donnarumma
La situation dans laquelle se retrouve le portier du PSG choque les quotidiens transalpins « Après Sirigu et Buffon, c'est au tour de Donnarumma. À Paris, ils en veulent aux gardiens italiens », écrit notamment le Corriere dello Sport, tandis que la Gazzetta dello Sport accuse le club parisien d’avoir glissé un tacle à son joueur au moment d’annoncer la signature de Lucas Chevalier : « Chevalier était décrit comme 'fort en course et habile du pied' dans le communiqué officiel du club publié samedi. C'était une véritable gifle »
« C’est le meilleur gardien du monde »
Interrogé par La Stampa, Gianluca Pagliuca dénonce quant à lui « une décision hallucinante » du PSG, rappelant ses performances lors de la saison dernière. « Il a été déterminant dans presque tous les matchs de Ligue des champions la saison passée, confie l’ancien portier, rapporté par le journaliste Guillaume Pacini sur X. C’est le meilleur gardien du monde, je pense que ça peut valoir quelques millions en plus de salaire (…) Son jeu au pied ? Je comprends que le rôle de gardien a pu évoluer dans le temps, mais l’important, ça reste les arrêts. Et Gigio n’a pas les pieds carrés non plus ».