50M€ : Ciblé par le PSG pour remplacer Mbappé, il va provoquer un gros transfert à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Olympique de Marseille a coché le nom de Joel Ordóñez pour renforcer sa défense, Jonathan Rowe pourrait débloquer l’arrivée de l’Equatorien. La direction phocéenne est à l’écoute des offres pour l’ailier anglais, notamment dans le viseur de l’Atalanta Bergame en cas de départ d’Ademola Lookman, qui souhaite rejoindre l’Inter.

L’OM ne s’en cache pas, du mouvement est encore attendu dans les prochaines semaines. « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront », a indiqué samedi Roberto De Zerbi, ne cachant pas sa volonté de mettre la main sur un latéral gauche. Un défenseur axial et un milieu sont également visés par le club phocéen, qui doit vendre pour accélérer dans ses autres dossiers.

Jonathan Rowe pourrait quitter l’OM Une grosse vente serait notamment la bienvenue pour financer l’arrivée de Joel Ordóñez (Bruges), ciblé pour renforcer la défense et valorisé à 30-35M€ par la formation belge. De quoi expliquer la situation incertaine dans laquelle se trouve Jonathan Rowe, qui ne sera pas retenu en cas d’offre avoisinant les 20 millions d’euros.