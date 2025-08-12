50M€ : Ciblé par le PSG pour remplacer Mbappé, il va provoquer un gros transfert à l’OM ?

Alors que l’Olympique de Marseille a coché le nom de Joel Ordóñez pour renforcer sa défense, Jonathan Rowe pourrait débloquer l’arrivée de l’Equatorien. La direction phocéenne est à l’écoute des offres pour l’ailier anglais, notamment dans le viseur de l’Atalanta Bergame en cas de départ d’Ademola Lookman, qui souhaite rejoindre l’Inter.
L’OM ne s’en cache pas, du mouvement est encore attendu dans les prochaines semaines. « Le mercato n’est pas terminé : d’autres joueurs arriveront et d’autres partiront », a indiqué samedi Roberto De Zerbi, ne cachant pas sa volonté de mettre la main sur un latéral gauche. Un défenseur axial et un milieu sont également visés par le club phocéen, qui doit vendre pour accélérer dans ses autres dossiers.
Jonathan Rowe pourrait quitter l’OM
Une grosse vente serait notamment la bienvenue pour financer l’arrivée de Joel Ordóñez (Bruges), ciblé pour renforcer la défense et valorisé à 30-35M€ par la formation belge. De quoi expliquer la situation incertaine dans laquelle se trouve Jonathan Rowe, qui ne sera pas retenu en cas d’offre avoisinant les 20 millions d’euros.
L’Atalanta vise Rowe pour remplacer Lookman
Besiktas, Fenerbahçe, l’AS Rome mais aussi l’Atalanta s’intéressent à Jonathan Rowe. Selon La Provence, la Dea a notamment coché le nom de l’Anglais en cas de départ d’Ademola Lookman, désireux de rejoindre l’Inter allant jusqu’à entamer un bras de fer pour partir. Bergame réclame 50M€ pour son joueur convoité par le PSG l’été dernier, peu après le départ de Kylian Mbappé. « Le pacte avec Lookman a été conclu il y a un an, quand nous avons refusé une offre de 20 millions d'euros du PSG, a d’ailleurs confirmé le président Antonio Percassi. Nous lui avons dit : nous te laisserons partir en 2025 pour un club de très haut niveau, mais pas en Italie. Aujourd'hui, la situation (avec l'Inter) est différente... et comme toujours, c'est nous qui décidons ». Un feuilleton que l’OM doit suivre attentivement…