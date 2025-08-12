OM : Transfert annulé à la dernière minute, une offre XXL est réclamée à l'étranger ?

Alexis Brunet

Après avoir déjà recruté deux défenseurs centraux, l’OM est sur le point d’enregistrer une nouvelle arrivée dans ce secteur. Pisté depuis plusieurs semaines par Marseille, Joel Ordonez serait tout proche de rejoindre le club phocéen. Seulement une offre XXL formulée très rapidement pourrait encore éloigner l’international équatorien d’un avenir dans le sud de la France.

L’été dernier, le PSG cherchait à se renforcer en défense centrale. Après avoir pisté le jeune Dean Huijsen, le choix du club de la capitale s’était finalement porté sur Willian Pacho qui évoluait alors à Francfort. Un an plus tard, l’international équatorien s’est imposé comme titulaire à Paris et cela pourrait donner des idées à l’OM.

Ordonez est très proche de l’OM Comme le PSG, l’OM pourrait également attirer un international équatorien très prochainement. En effet, le club phocéen piste depuis plusieurs semaines Joel Ordonez qui évolue au Club Brugge et un accord serait même imminent pour le transfert du défenseur central, selon les informations de TBR Football.