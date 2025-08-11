Transfert - OM : Il annonce «la fin» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu de terrain de 30 ans, Valentin Rongier vient de quitter l'OM pour signer au Stade Rennais, lui qui était présent depuis 2019. Le Français va se relancer dans une nouvelle aventure qui semble lui convenir tout particulièrement. Ce lundi, il a été présenté à Rennes comme deux autres recrues, Quentin Merlin et Przemyslaw Frankowski. Il est forcément revenu sur son départ de Marseille.

Solide élément de l'OM ces dernières années, Valentin Rongier a un peu perdu sa place en raison d'une blessure qui l'a éloigné pendant des mois. Le milieu de terrain aurait pu continuer l'aventure à Marseille mais il a décidé de tenter une nouvelle expérience à Rennes, où il compte bien jouer les premiers rôles en Ligue 1.

Rongier arrivé au bout de son histoire à l'OM Présent de 2019 à 2025 à l'OM, Valentin Rongier a porté le maillot du club pendant près de 200 matches. Une belle longévité qui lui a permis de devenir le capitaine par moments. Mais il a senti qu'il était temps pour lui de quitter la cité phocéenne. « J'arrivais à la fin d'un cycle à l'OM. J'avais besoin d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi et on a beaucoup échangé (avec le club). J'avais besoin de comprendre quel était le projet, l'ambition du Stade Rennais, et après avoir longuement échangé avec le président (Arnaud Pouille), Loïc (Désiré, le directeur sportif) et le coach (Habib Beye), le projet m'a beaucoup excité » explique-t-il ce lundi face à la presse, comme le rapporte L'Equipe.