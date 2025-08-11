Une star du Real Madrid fait rêver au PSG : L’offensive qui peut tout changer !

Alors que son avenir au Real Madrid s’écrit en pointillé, Rodrygo suscite un vif intérêt sur le marché des transferts. Manchester City songerait sérieusement à passer à l’action pour l’international brésilien, valorisé à 100M€ par son club actuel. Le PSG, Arsenal ou encore Liverpool ont également été cités parmi les prétendants.
Si le Paris Saint-Germain s’est montré relativement discret sur le marché des transferts, avec deux renforts bouclés à ce jour (Renato Marin et Lucas Chevalier), en attendant l’arrivée imminente d’Illya Zabarnyi, cela n’empêche pas le club de la capitale de surveiller attentivement la situation d’autres joueurs. « J’ai une info. Luis Campos aime beaucoup Rodrygo », a récemment confié Walid Acherchour sur Winamax, confirmant ainsi les informations sorties au sujet de l’attaquant brésilien.
Manchester City prêt à foncer sur Rodrygo
Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et Vinicius Jr, Rodrygo voit son avenir s’inscrire en pointillé, ce qu’a compris Manchester City, qui songerait sérieusement à passer à l’action si l’on en croit les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto. Alors que Jack Grealish va partir en prêt à Everton, James McAtee et Savinho devraient également plier bagage, permettant aux Citizens d’accueillir un nouvel attaquant.
Le Real Madrid attend 100M€
Le Real Madrid est disposé à céder Rodrygo avant la fin du mercato estival, mais attend environ 100M€ pour le transfert. Récemment, Arsenal et Liverpool étaient également cités parmi les prétendants à l’international brésilien, au même titre que le PSG.