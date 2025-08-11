Une star du Real Madrid fait rêver au PSG : L’offensive qui peut tout changer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son avenir au Real Madrid s’écrit en pointillé, Rodrygo suscite un vif intérêt sur le marché des transferts. Manchester City songerait sérieusement à passer à l’action pour l’international brésilien, valorisé à 100M€ par son club actuel. Le PSG, Arsenal ou encore Liverpool ont également été cités parmi les prétendants.

Si le Paris Saint-Germain s’est montré relativement discret sur le marché des transferts, avec deux renforts bouclés à ce jour (Renato Marin et Lucas Chevalier), en attendant l’arrivée imminente d’Illya Zabarnyi, cela n’empêche pas le club de la capitale de surveiller attentivement la situation d’autres joueurs. « J’ai une info. Luis Campos aime beaucoup Rodrygo », a récemment confié Walid Acherchour sur Winamax, confirmant ainsi les informations sorties au sujet de l’attaquant brésilien.

Manchester City prêt à foncer sur Rodrygo Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et Vinicius Jr, Rodrygo voit son avenir s’inscrire en pointillé, ce qu’a compris Manchester City, qui songerait sérieusement à passer à l’action si l’on en croit les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto. Alors que Jack Grealish va partir en prêt à Everton, James McAtee et Savinho devraient également plier bagage, permettant aux Citizens d’accueillir un nouvel attaquant.