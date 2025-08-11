Transfert de Barcola : Grosse menace pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le viseur de Liverpool ces dernières semaines, Bradley Barcola figure toujours sur la short-list des Reds qui peinent à boucler le transfert d'Alexander Isak. L'attaquant français du PSG reste une alternative crédible aux yeux des Reds, déterminés à boucler un autre renfort offensif d'ici la fin du mercato estival.

Miné par la montée en puissance de Désiré Doué ces derniers mois au PSG ainsi que par le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato de janvier 2025, Bradley Barcola (22 ans) a perdu son statut de titulaire indiscutable avec le club de la capitale. L'international français dispose d'ailleurs d'une belle cote sur le marché des transferts, et le PSG se retrouve notamment menacé par un cador anglais pour Barcola.

Liverpool cherche un attaquant En plus de l'arrivée de l'ancien Parisien Hugo Ekitike cet été, Liverpool souhaite absolument recruter un autre profil offensif d'ici la fin du mercato estival. La priorité des Reds se nomme Alexander Isak (25 ans), le buteur suédois de Newcastle, mais les Magpies continuent de faire front pour bloquer le départ de leur meilleur joueur. Et Liverpool a donc trouvé son alternative au PSG avec Bradley Barcola.