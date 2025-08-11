Donnarumma - PSG : Miracle sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec l'arrivée de Lucas Chevalier, recruté pour environ 55M€ bonus compris, Gianluigi Donnarumma n'est clairement plus en odeur de sainteté du côté du PSG. Le portier italien est invité à se trouver une porte de sortie sur le mercato, mais compte tenu de la complexité du marché des gardiens, cela ressemble à une mission impossible. Et pourtant, Chelsea et Manchester United auraient pris des renseignements sur la situation de l'ancien Milanais.

Priorité de Luis Enrique cet été, Lucas Chevalier a été recruté par le PSG pour environ 55M€, bonus compris. Un transfert très attendu par l'entraîneur espagnol, mais qui semble sceller la situation de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat court jusqu'en 2026.

Donnarumma poussé au départ du PSG Et pour cause, Lucas Chevalier débarque au PSG pour être le numéro 1 incontesté ce qui laisse peu d'options à Gianluigi Donnarumma à Paris. Il faudra donc lui trouver une porte de sortie ce qui semble compliqué compte tenu du salaire très important de l'Italien, mais également d'un marché des gardiens de but assez calme.