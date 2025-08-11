Mercato : Scénario catastrophe au PSG, c’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato du PSG a connu un sérieux coup d'accélérateur ces dernières heures, le PSG s'est notamment attaché les services de Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC pour environ 55M€, bonus compris. Et le portier français débarque avec le statut de numéro 1, ce qui pourrait pousser Gianluigi Donnarumma au départ. Mais comme révélé par le10sport.com, le scénario d'une cohabitation n'est pas à exclure.

C'est officiel depuis quelques jours, le PSG a décidé de recruter Lucas Chevalier en déboursant près de 55M€, bonus compris. L'ancien gardien du LOSC débarque pour s'imposer comme le titulaire dans les buts parisiens, ce qui pourrait donc pousser Gianluigi Donnarumma vers le départ.

Donnarumma-Chevalier, vers une cohabitation ? Cependant, le marché des gardiens est assez fermé et les opportunités sont limitées. Par conséquent, comme révélé par le10sport.com, l'idée d'une cohabitation d'une saison entre Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en juin 2026, n'est pas à exclure.