Stupeur au PSG, une star refuse de signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato du PSG a connu un sérieux coup d'accélérateur ces dernières heures, Lucas Chevalier a notamment débarqué pour occuper le poste de gardien de but cette saison. Cela pousse donc indirectement Gianluigi Donnarumma vers le départ, mais il faut dire que ce dernier a refusé les conditions proposées par le PSG pour étendre son bail qui s'achève dans un an.

Le mercato s'est enfin accéléré du côté du PSG ! Après plusieurs semaines de calme plat, le club de la capitale a enrôlé coup sur coup Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, déboursant au total 121M€, bonus compris pour ces deux transferts. Et l'arrivée du portier français va d'ailleurs bouleverser la hiérarchie dans les buts parisiens.

Donnarumma refuse de prolonger au PSG En effet, Lucas Chevalier arrive pour être le numéro 1 dans le buts du PSG, ce qui a forcément des conséquences pour Gianluigi Donnarumma qui est désormais poussé au départ. Il faut dire que selon les informations du Parisien, le portier italien a refusé de répondre positivement à l'offre de prolongation proposée par le PSG avec une part fixe complétée par une part variable. Et alors que le bail de Donnarumma s'achève en 2026, le club de la capitale a ainsi pris les devants en recrutant Lucas Chevalier.