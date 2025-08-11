PSG - Transferts à 120M€ : Que doit faire Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC contre un montant de 55M€ (bonus inclus). Le club parisien devrait en faire de même ce lundi avec Illya Zabarnyi, qui lui, va coûter 66M€ au Rouge et Bleu. Alors que la Supercoupe d’Europe approche, que doit faire Luis Enrique avec ses recrues ?

Le PSG est passé à l’action sur le mercato estival. Le club de la capitale a bouclé l’arrivée de Lucas Chevalier, recruté contre 55M€ en provenance du LOSC. Le gardien de 23 ans, amené à devenir le nouveau numéro un dans les cages parisiennes, a été officiellement introduit en tant que néo parisien ce samedi soir. « Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve. Depuis tout petit, j’ai l’envie de jouer au plus haut niveau. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur, Luis Enrique ainsi que son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir au Paris Saint-Germain. C’est une grande joie d’être ici. Je porterai ce maillot avec amour et ambition », confiait Chevalier lors de sa signature.

Deux recrues opérationnelles Désormais, le PSG espère officialiser l’arrivée d’Illya Zabarnyi au plus vite. Le défenseur ukrainien est arrivé à Paris ce dimanche soir afin de passer sa traditionnelle visite médicale. Sauf surprise, le défenseur central de 22 ans devrait être officialisé ce lundi. Quoi qu’il en soit, Illya Zabarnyi tout comme Lucas Chevalier ont tous deux effectués leur préparation avec le LOSC et Bournemouth, et sont donc plutôt frais physiquement. Alors que le PSG va disputer son premier match de la saison mercredi soir face à Tottenham, Luis Enrique doit-il titulariser ses deux recrues ? Le Parisien annonçait ce samedi que Lucas Chevalier pourrait démarrer dans les buts. Reste désormais à savoir si cela sera également le cas de l’Ukrainien. Selon vous, Luis Enrique doit-il titulariser Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi face à Tottenham ? A vos votes !