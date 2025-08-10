Folie sur le mercato, la décision radicale du Paris FC !

Amadou Diawara

Pour boucler le transfert de Matthis Abline, le Paris FC a dégainé une première offre de 25M€, bonus compris. Toutefois, la direction du FC Nantes aurait repoussé la proposition du PFC, réclamant entre 40 et 50M€ pour céder son numéro 7. S'ils ont les moyens de répondre aux attentes des Canaris, les Franciliens refusent de faire des folies pour finaliser cette opération.

Pour étoffer la pointe de son attaque, le Paris FC a coché le nom de Matthis Abline. A en croire Le Parisien, le numéro 7 du FC Nantes serait d'ailleurs la priorité du club présidé par Pierre Ferracci.

Abline : Le FC Nantes exige 40-50M€ Déterminé à recruter Matthis Abline, le Paris FC aurait lancé un premier assaut à hauteur de 20M€, plus 5M€ de bonus, d'après Le Parisien. Toutefois, le FC Nantes aurait repoussé l'offre du PFC.