Transfert - Paris FC : L'annonce retentissante pour ce buteur !

Amadou Diawara

Pour renforcer davantage son attaque, le Paris FC aurait identifié le profil de Matthis Abline. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci verrait d'un très bon oeil l'idée de recruter le buteur du FC Nantes lors de ce mercato estival. Alors que Matthis Abline n'a pas joué face au PFC ce samedi, Luis Castro a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

Tombé sous le charme de Matthis Abline, le Paris FC voudrait boucler sa signature lors de ce mercato estival. Ayant affronté le PFC ce samedi, le FC Nantes a dû faire sans son numéro 7. En effet, Matthis Abline a assisté à la défaite des Canaris (3-2) depuis les tribunes. Si, officiellement, l'absence du buteur 22 ans est due à une blessure, il a peut-être zappé cette rencontre à cause de son possible transfert. Interrogé après le coup de sifflet final de Nantes - Paris FC, Luis Castro s'est lâché sur l'avenir de Matthis Abline. Ses propos ont été rapportés par RMC Sport.

«S’il part, un autre jouera» « C’est possible que tous les joueurs partent, tout dépend de l’offre. Beaucoup de joueurs qui ont joué aujourd’hui (samedi) sont pas mal aussi. Vous pensez qu’Abline est le seul joueur à avoir des sollicitations ? Jusqu’au 31 août, tous les joueurs peuvent partir et d’autres peuvent arriver. Il est ici avec nous. Il travaille bien. Il a fait une bonne semaine de préparation en Angleterre. Il se blesse, mais ce n’est pas une grosse blessure, c’est une petite douleur, on ne prend pas de risque », a déclaré Luis Castro, l'entraineur du FC Nantes avant d'en rajouter une couche.