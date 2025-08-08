Transfert à 50M€ : La réponse fracassante lâchée au Paris FC !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Matthis Abline s’apprête actuellement à redémarrer la saison avec le FC Nantes. Mais voilà qu’il n’est pas certain qu’il soit toujours un joueur des Canaris à la clôture du mercato estival. Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, l’attaquant français est depuis évoqué comme la priorité du Paris FC. Toutefois, un accord semble pour le moment encore très loin entre les deux clubs.

Promu en Ligue 1, le Paris FC n’entend pas faire l’ascenseur et souhaite ainsi s’installer sur le long terme dans l’élite du football français. Pour cela, le mercato parisien se veut ambition et on a pu voir cela avec la signature de Moses Simon. Et voilà que le PFC regarderait à nouveau du côté du FC Nantes pour renforcer son effectif. A la recherche d’un buteur pour la saison à venir, le club aujourd’hui détenu par la famille Arnault aurait jeté son dévolu sur Matthis Abline.

Le Paris FC offre 25M€ ! Cela fait maintenant un moment que l’intérêt du Paris FC pour Matthis Abline a filtré, mais voilà que ça se serait accéléré dernièrement. En effet, selon les informations de L’Equipe, le PFC aurait dégainé, faisant parvenir une offre de 25M€ aux Canaris pour le joueur de 22 ans, visiblement enclin à rejoindre le projet parisien. Suffisant pour convaincre Waldemar Kita ? La réponse est non. En effet, la direction du FC Nantes a rejeté la proposition parisienne, attendant beaucoup plus Abline. A voir comment ce dossier évoluera alors que les deux clubs vont s’affronter en match amical ce samedi. L’occasion parfaite pour approfondir les échanges ?