PSG : Après Chevalier, c'est terminé pour ce transfert !

Amadou Diawara

Déterminé à renforcer le côté droit de sa défense centrale, le PSG a jeté son dévolu sur Illia Zabarnyi. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, le club de la capitale vient de s'entendre avec la direction de Bournemouth, et ce, pour boucler un transfert à hauteur de 63M€, plus bonus.

Comme annoncé par Olivier Létang ce vendredi en fin de matinée, le PSG a bouclé le transfert de Lucas Chevalier. « La succession de Lucas Chevalier ? On cherche un numéro un. Quand on parle d’un garçon comme Lucas (Chevalier), qui est le meilleur gardien de Ligue 1 de la saison dernière et qui est international français, qui va chez le champion d’Europe (le PSG), il s’agit d’un joueur de qualité », a déclaré le président du LOSC en conférence de presse.

Zabarnyi : Le PSG et Bournemouth sont enfin d'accord Après Lucas Chevalier, le PSG devrait officialiser la signature d'Illia Zabarnyi dans la foulée. Ayant trouvé un terrain d'entente avec le défenseur central de 22 ans il y a quelque temps, le club de la capitale aurait enfin conclu un accord avec Bournemouth.