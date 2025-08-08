PSG : Transfert à 55M€, l'annonce tombe !

Amadou Diawara

Alors que Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie, Lucas Chevalier est sur le point de signer au PSG. En effet, Olivier Létang - le président du LOSC - a affirmé ce vendredi en fin de matinée que son numéro 30 allait défendre les couleurs du club rouge et bleu à partir de la saison prochaine.

Pour assurer la succession de Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie cet été, le PSG est en passe d'officialiser la signature de Lucas Chevalier. Grâce à cette vente le LOSC pourrait toucher environ 55M€ au total. « 55M€ pour Chevalier (43M + 12M€). Le PSG a l’habitude de mettre des gros bonus. Désiré Doué aussi, c’était 20M€. C’est un contrat de cinq saisons, il passera sa visite médicale demain », a déclaré Fabrice Hawkins, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce jeudi soir.

«Lucas va chez le champion d'Europe» Présent en conférence de presse ce vendredi en fin de matinée, Olivier Létang a confirmé que Lucas Chevalier quittait le LOSC pour s'engager en faveur du PSG. « La succession de Lucas Chevalier ? On cherche un numéro un. Quand on parle d’un garçon comme Lucas (Chevalier), qui est le meilleur gardien de Ligue 1 de la saison dernière et qui est international français, qui va chez le champion d’Europe (le PSG), il s’agit d’un joueur de qualité », a révélé le président du LOSC, avant de lâcher ses vérités sur l'héritier de Lucas Chevalier.