Mercato : Une star s’en va, le PSG a déjà trouvé mieux !

Alexis Brunet

Dernièrement, plusieurs sources ont annoncé que le PSG avait trouvé un accord avec Lille pour le transfert de Lucas Chevalier. Le Français va donc débarquer prochainement à Paris et il devrait prendre la place de Gianluigi Donnarumma, qui est lui sur le départ. Selon Kévin Diaz, le club de la capitale va gagner au change avec ce transfert.

Plutôt calme pour le moment, le mercato du PSG va clairement s’accélérer très prochainement. En effet, Luis Enrique souhaiterait pouvoir compter sur certaines recrues pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (13 août) et Luis Campos est donc en train de s’activer pour que cela soit le cas. Deux arrivées majeures sont attendues à Paris de façon imminente.

Chevalier et Zabarnyi ensuite ? Les différentes sources sont unanimes, Lucas Chevalier devrait devenir la prochaine recrue du PSG. Paris et Lille auraient trouvé un accord pour la venue du Français et le transfert devrait donc s’élever à 40M€ plus 15M€ de bonus. Cela ne devrait toutefois pas être le seul gros coup de Luis Campos, puisque l’arrivée d’Illya Zabarnyi est elle aussi jugée comme imminente. L’Ukrainien, qui est déjà d’accord pour rejoindre le champion de France depuis des mois, va s’engager contre un chèque de 63M€ auquel devraient s’ajouter quelques millions d’euros supplémentaires sous la forme de bonus.