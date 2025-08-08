 PSG : Le gros coup de bluff de Donnarumma !

Les prochains jours pourraient marquer la fin de l’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG. L’Italien ne devrait pas prolonger son contrat et il y a de fortes chances pour qu’il aille voir ailleurs. En privé, le portier affirme qu’il pourrait toutefois aller au bout de son engagement pour toucher une grosse prime à la signature l’été prochain, mais cela ne serait que du bluff.
Ce vendredi, le mercato du PSG pourrait s’emballer. Alors que le club de la capitale a repris le chemin de l’entraînement depuis deux jours, Luis Enrique a semblé un peu énervé par le manque de recrues. Luis Campos a donc mis les bouchées doubles et le conseiller sportif parisien pourrait bien boucler deux transferts très prochainement.
Chevalier arrive, Zabarnyi aussi
Pour contenter son entraîneur, Luis Campos devrait boucler prochainement la venue de deux renforts de poids : Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Pour le premier, le PSG aurait trouvé un accord avec Lille pour un transfert de l’ordre de 40M€ plus 15M€ de bonus alors que pour le second c’est la somme de 63M€ plus divers bonus qui devrait être déboursée.
Donnarumma a bluffé ?
Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le PSG cherche donc à se séparer de Gianluigi Donnarumma. D’après les informations de L’Équipe, l’Italien faisait toutefois fuiter par son entourage dernièrement qu’il pouvait très bien aller au bout de son contrat avec le club de la capitale (juin 2026) et ainsi négocier un gros salaire et une grosse prime à la signature par la suite. Selon le quotidien sportif, cela ne serait que du bluff de la part du portier, qui va vouloir jouer la saison prochaine, notamment avec la Coupe du monde à venir. De plus, son clan travaillerait depuis plusieurs mois sur l’hypothèse d’un départ. Aux dernières nouvelles, Chelsea, ainsi que Manchester United et Manchester City seraient intéressés, mais pour le moment aucune offre officielle n’est parvenue sur le bureau de Luis Campos.