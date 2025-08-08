Mercato - PSG : Grosse déception pour Chevalier, le boss intervient !

Le mercato du PSG est en train de s’accélérer considérablement. Très prochainement, c’est au poste de gardien de but que le club de la capitale devrait frapper fort avec la venue annoncée de Lucas Chevalier. Ce dernier vient pour être numéro un, mais Luis Enrique ne lui a pas promis cette place, contrairement à Luis Campos.
Jusqu’à maintenant, le mercato du PSG est plutôt très calme. Le club de la capitale n’a fait aucune folie et le seul Renato Marin (18 ans) est arrivé en provenance de l’AS Rome librement. Toutefois, dans un futur très proche, les dirigeants parisiens pourraient frapper un gros coup et encore une fois au poste de gardien de but.
Chevalier arrive au PSG !
Les sources sont unanimes, Lucas Chevalier devrait être la prochaine recrue du PSG. Paris et Lille se seraient mis d’accord pour un transfert de l’ordre de 40M€, avec possiblement 15M€ de bonus. Une arrivée nécessaire, car de son côté, Gianluigi Donnarumma est plus que jamais sur le départ.
Chevalier numéro un dans la hiérarchie ?
D’après les informations de L’Équipe, Lucas Chevalier s’est déjà entretenu avec Luis Enrique, mais ce dernier ne lui a pas promis la place de numéro un. Un gros coup dur pour le Lillois, qui vient au PSG pour franchir un cap et qui convoite cette place. Toutefois, Luis Campos lui aurait tenu un autre discours et l’aurait rassuré en lui affirmant qu'il serait bien le premier dans la hiérarchie.