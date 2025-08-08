Mercato - PSG : Grosse déception pour Chevalier, le boss intervient !

Alexis Brunet

Le mercato du PSG est en train de s’accélérer considérablement. Très prochainement, c’est au poste de gardien de but que le club de la capitale devrait frapper fort avec la venue annoncée de Lucas Chevalier. Ce dernier vient pour être numéro un, mais Luis Enrique ne lui a pas promis cette place, contrairement à Luis Campos.

Jusqu’à maintenant, le mercato du PSG est plutôt très calme. Le club de la capitale n’a fait aucune folie et le seul Renato Marin (18 ans) est arrivé en provenance de l’AS Rome librement. Toutefois, dans un futur très proche, les dirigeants parisiens pourraient frapper un gros coup et encore une fois au poste de gardien de but.

Chevalier arrive au PSG ! Les sources sont unanimes, Lucas Chevalier devrait être la prochaine recrue du PSG. Paris et Lille se seraient mis d’accord pour un transfert de l’ordre de 40M€, avec possiblement 15M€ de bonus. Une arrivée nécessaire, car de son côté, Gianluigi Donnarumma est plus que jamais sur le départ.