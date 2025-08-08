79M€ : Le transfert qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé pour le PSG lors des prochains jours. Le club de la capitale n’exclurait pas l’arrivée d’un nouvel attaquant cet été. Les Rouge-et-Bleu garderaient ainsi un œil sur Rodrygo. Le joueur du Real Madrid serait toutefois sur les tablettes d’un autre cador européen. Un transfert pourrait toutefois aider le PSG dans le dossier du Brésilien.

Le PSG devrait vivre un mercato mouvementé lors des prochains jours. Ces dernières heures, la formation parisienne est tombée d’accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Le dossier Illya Zabarnyi est également en cours. Mais ce n’est pas tout. L’arrivée d’un nouvel attaquant ne serait pas à exclure pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG a de la concurrence pour Rodrygo Et dans cette optique, un nom est évoqué très régulièrement récemment : Rodrygo. Le Brésilien ne se sentirait plus vraiment à sa place au Real Madrid, où il a déçu la saison passée. Les Merengue n’auraient d’ailleurs pas fermé la porte à un transfert du joueur de 24 ans. Le PSG serait toutefois concurrencé par d’autres cadors européens sur ce dossier, dont Arsenal.