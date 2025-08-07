Transferts : Accord trouvé, le PSG boucle un transfert XXL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lucas Chevalier s’apprête à franchir un cap majeur dans sa carrière. Le gardien du LOSC, courtisé depuis plusieurs semaines par le Paris Saint-Germain, est tout proche de s’engager avec le club de la capitale. Une offre réévaluée de plus de 40M€ hors bonus a convaincu Lille. Le portier formé dans le Nord va désormais se rapprocher de la signature d’un contrat de cinq ans.

La priorité de Luis Enrique au poste de gardien est en passe de rejoindre le PSG. Alors que l’incertitude autour de Gianluigi Donnarumma et de sa prolongation traînait depuis plusieurs mois, le club parisien a accéléré ces derniers jours pour sécuriser l’arrivée de Lucas Chevalier.

Chevalier va débarquer au PSG D’après plusieurs médias comme L’Équipe ou Le Parisien, le PSG a formulé une nouvelle offre légèrement revue à la hausse pour convaincre le LOSC. Celle-ci dépasserait légèrement les 55M€ selon RMC Sport. L’accord oral est désormais trouvé entre les deux clubs. Il ne resterait que quelques détails à formaliser par écrit, avant le feu vert définitif. La signature de Chevalier, qui s'était déjà entendu avec Paris et avait fait part à ses dirigeants de sa volonté de rejoindre le club de la capitale, devrait intervenir très rapidement. Le PSG veut pouvoir compter sur lui dès mercredi prochain, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham à Udine. La visite médicale est attendue dans les heures qui viennent.