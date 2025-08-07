Le PSG reçoit une incroyable invitation en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Demi-finaliste de la Ligue des champions, le FC Barcelone semblait pourtant lancé vers les sommets au terme d'une saison exceptionnelle. Mais l'Inter Milan a privé l'Europe d'une finale entre le Barça et le PSG, que Joan Laporta présente comme les deux meilleures équipes du moment. D'ailleurs, le président catalan espère bien qu'il aura le droit à un choc face aux hommes de Luis Enrique cette saison.

La saison dernière, le PSG a réalisé une saison historique, décrochant notamment la première Ligue des champions de son histoire. De l'aveu de la plupart des observateurs de football, l'équipe de Luis Enrique était la meilleure en Europe en 2025. Mais il y avait peut-être débat avec le FC Barcelone, éliminé en demi-finale de la C1 au terme d'une double confrontation exceptionnelle contre l'Inter Milan. Par conséquent, Joan Laporta regrette de ne pas avoir affronté le PSG la saison dernière, et donne déjà rendez-vous aux Parisiens cette saison afin de déterminer quelle est la meilleure équipe.

Laporta veut défier le PSG ! « Je pense qu’il y a deux équipes au-dessus. Le PSG a été très bon l’an dernier, avec la Ligue des Champions et la Ligue 1, et ils ont offert un très bon football. Ils ont un très bon coach, de très bon joueur, c’est une très bonne équipe. Malheureusement, nous n’avons pas pu jouer contre eux. C’est un match que le monde du football attend, on était les deux équipes les plus compétitives et les plus en forme la saison dernière. J’espère que cette saison on pourra jouer contre eux pour savoir quelle équipe est la meilleure », lance le président du FC Barcelone dans une interview accordée à CNN, avant de poursuivre.