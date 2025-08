PSG : Fin du clash avec Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pourtant moins utilisé pendant la seconde moitié de l’exercice 2024/2025 avec aucune apparition en des 1/4 de finales à la finale de la Ligue des champions, Kang-In Lee ne bénéficierait pas de l’aval de Luis Enrique concernant ses velléités de départ selon la presse espagnole. Et il semblerait que le coach du PSG ait obtenu gain de cause.

Kang-In Lee (24 ans) se trouve dans une situation assez délicate sportivement parlant. Pendant la première partie de saison dernière, l’international sud-coréen était un homme de confiance de Luis Enrique puisque le coach espagnol s’appuyait régulièrement sur ses services et ce, à plusieurs postes offensifs. Cependant, l’émergence de Désiré Doué, la signature de Khvicha Kvaratskhelia et le repositionnement d’Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque a drastiquement diminué son temps de jeu pendant la seconde moitié de saison.

Kang-In Lee veut partir, Luis Enrique lui dit non D’après les informations de Marca, Kang-In Lee prendrait en considération un départ du PSG cet été afin de disposer d’un rôle clé dans une autre grande équipe européenne. En Angleterre, le média espagnol explique qu’il aurait une touche du côté de Manchester United, et même son de cloche au Napoli. Toutefois, Lee aurait « gagné le respect » de « Lucho » qui s’opposerait à son départ.