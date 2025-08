Transfert d’un attaquant : L’annonce à 5M€ sur l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une saison et puis s’en va ? Neal Maupay fêtera son 29ème anniversaire le 14 août prochain et pourrait le célébrer ailleurs qu’à l’OM où il semble en instance de départ. Courtisé en Italie et en Turquie, la recrue estivale de dernière minute de l’été 2024 réfléchit sérieusement à la suite de sa carrière alors que l’Olympique de Marseille aurait d’ores et déjà fixé le prix de son départ.

A la toute fin du mercato estival de 2024, l’OM parvenait à un accord avec Everton pour l’opération Neal Maupay. Alors que les Toffees semblaient initialement déterminés à l’idée de boucler son transfert définitif, c’est finalement un prêt payant d’une saison à 500 000€ avec une obligation d’achat s’élevant à 5,5M€ qui a été convenu entre les deux clubs comme L’Équipe l’affirmait à l’époque. Un investissement à 6M€ donc au total effectué par l’Olympique de Marseille.

Dilemme cornélien pour Neal Maupay à l’OM Et alors que Neal Maupay a disposé pendant quelques semaines d’un rôle plus important que celui de doublure avec ses 4 buts et 4 passes décisives cette saison, l’OM ne ferme clairement pas la porte à son départ cet été comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité dimanche soir. D’ailleurs, alors qu’il avait décidé de rester en ignorant l’approche du RC Lens au début du mercato, Maupay commence à s’interroger sur son avenir avec les arrivées dans le secteur offensif de l’OM cet été et les intérêts de Trabzonspor et de Sassuolo selon nos informations exclusives avec une offre dégainée par chaque équipe.