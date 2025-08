Arabie saoudite : La relation du boss qui met le feu à Marseille

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement à son ennemi historique qu’est le PSG, l’OM a multiplié les recrues depuis le coup d’envoi du mercato estival en juin dernier. Timothy Weah est sur le point de devenir le sixième renfort de l’été du club phocéen qui serait déjà parti aux renseignements auprès du clan Edon Zhegrova. Disposant d’une entente cordiale avec le président Olivier Létang du LOSC, son homologue marseillais Pablo Longoria pourrait être un atout de taille pour cette opération dans laquelle l’Arabie saoudite a fait irruption.

Mardi, Timothy Weah a atterri à Marseille quelques jours après Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang. L’international américain de 25 ans est la sixième recrue estivale de l’OM précédé par Facundo Medina, CJ Egan-Riley ainsi qu’Angel Gomes. L’Équipe dévoilait dans son édition de mardi que les deux projets les plus chauds à présent étaient de mettre à la fois la main sur un défenseur central ainsi qu’un latéral gauche afin de combler le vide laissé par le départ de Quentin Merlin pour le Stade Rennais et 14M€.

Zhegrova dans le loft du LOSC, l’OM passe à l’action Cependant, une bombe a été lâchée dans la journée de mardi par le journaliste Fabrizio Romano et confirmée par RMC Sport au même titre que Foot Mercato. Medhi Benatia aurait pris la température auprès de l’entourage d’Edon Zhegrova comme affirmé par L’Équipe alors que l’attaquant latéral de 23 ans est au placard du côté du LOSC n’ayant pas pris part au stage de pré-saison en Allemagne avec le reste du groupe de Bruno Génésio. Présidents de Lille et de l’OM, Olivier Létang et Pablo Longoria s’apprécieraient tout particulièrement d’après le quotidien de la capitale.