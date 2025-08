Coup de foudre pour Benatia, transfert surprise à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au placard au LOSC où il a même été écarté de la tournée de pré-saison, Edon Zhegrova aurait tapé dans l’oeil des dirigeants marseillais et plus particulièrement de Medhi Benatia. Le directeur du football de l’OM se serait intéressé à son cas dès le printemps et aurait déjà initié les premières discussions avec son entourage.

L’Olympique de Marseille a déjà recruté Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang depuis le début du mercato estival, renforçant le couloir gauche et la pointe de l’attaque. Il se trouve qu’une semaine après les arrivées respectives des deux renforts offensifs marseillais, Medhi Benatia serait à l’origine d’un éventuel troisième transfert dans ce secteur à l’OM, mais cette fois-ci sur l’aile droite occupée par Mason Greenwood.

Benatia emballé par Zhegrova depuis le printemps Que ce soit le journaliste Fabrizio Romano, RMC Sport ou Foot Mercato, tous ont fait un point sur le feuilleton Edon Zhegrova mardi qui a pris une ampleur soudaine du côté de la cité phocéenne. Si l’on se fie aux informations communiquées par L’Équipe, des discussions entre la direction marseillaise et le cercle proche du Kosovar auraient eu lieu. D’ailleurs, le directeur du football de l’OM se serait mis à étudié le cas Zhegrova dès le printemps dernier.