Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG où il est arrivé en 2005 alors qu'il avait seulement 10 ans, Presnel Kimpembe ne semble plus dans les plans de Luis Enrique et pourrait donc partir dans les prochaines semaines. Cependant, entre son salaire et sa situation contractuelle, le champion du monde 2028 va-t-il trouver une porte de sortie dès cet été ?

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG : Transfert de l'enfant du pays, c'est confirmé ?peine clairement à poursuivre son dégraissage et à se séparer de ses joueurs jugés indésirables. En effet, jusque-là, seul Milan Skriniar a trouvé une porte de sortie en s'engageant définitivement avec Fenerbahçe. Mais pour le reste, tout semble bloqué à l'image des situations de Randal Kolo Muani, que la Juventus souhaite pourtant conservé, ou encore de Marco Asensio, Carlos Soler et Renato Sanches. Et ce n'est pas tout, puisque le PSG songerait désormais à se séparer de Presnel Kimpembe.

Kimpembe poussé au départ ? En effet, selon les informations du Parisien, le PSG a décidé de trouver une solution pour se séparer de Presnel Kimpembe qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Et pour cause, après avoir été écarté des terrains pendant quasiment deux ans, le Titi parisien ne semble plus en mesure de retrouver son meilleur niveau. Et face à la concurrence de Lucas Hernandez et Willian Pacho, il n'aurait plus sa place aux yeux du technicien espagnol qui souhaite donc son départ.