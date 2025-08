Mercato - Real Madrid : La star du PSG impossible à recruter après Mbappé !

Il y a un an, le Real Madrid réussissait enfin à mettre la main sur Kylian Mbappé. Le Français quittait ainsi le PSG pour rejoindre la Casa Blanca, qui ne dirait pas non pour continuer à faire ses emplettes au sein de l'effectif de Luis Enrique. Recruter Vitinha ne déplairait ainsi pas au Real Madrid, qui saurait toutefois déjà à quoi s'attendre avec le Portugais.

Alors que le milieu de terrain du PSG a roulé sur tout le monde la saison dernière, Vitinha aura été le maitre à jouer du dispositif de Luis Enrique . Un joueur qui ferait également saliver le Real Madrid . Selon les informations de AS, le Portugais serait très apprécie en Espagne. Vitinha pourrait ainsi être le successeur idéal de Toni Kroos , mais voilà que le Real Madrid saurait d'ores et déjà que ce transfert serait impossible.

« Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je peux rester ici longtemps »

Un départ du PSG n'est donc pas à l'ordre du jour pour Vitinha. Il faut dire qu'en février dernier, le Portugais prolongeait jusqu'en 2029 avec le club de la capitale. Juste après sa signature, le milieu de terrain parisien confiait : « Ma famille se sent bien, moi aussi. J’aime la ville de Paris, j’aime venir travailler au Campus, j’aime les gens qui travaillent ici, j’aime le club. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je peux rester ici longtemps. (...) J’ai beaucoup évolué depuis mon arrivée, y compris sur le plan humain. Au fil des années, on vit beaucoup de choses ensemble, avec l’équipe, le staff et tout le monde. Je sens que j’ai grandi depuis que je suis ici. Et j’espère pouvoir continuer sur cette voie durant les années à venir. Il est clair que nous avons envie d’aller très loin dans toutes les compétitions. J’espère pouvoir être un élément important dans ces objectifs, et je donnerai tout pour l’être ».