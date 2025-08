OM - Arabie Saoudite : La nouvelle annonce sur Greenwood !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mason Greenwood a beau avoir été déclaré intransférable par l'OM, ces dernières heures, certaines rumeurs ont évoqué un intérêt à propos d'un intérêt d'Al-Nassr en Arabie Saoudite. De quoi rebattre les cartes pour l'avenir de l'Anglais ? Ça a été confirmé, il n'y aurait pas trop de craintes à avoir concernant Greenwood et un potentiel départ de l'OM.

Avec 22 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues, pour sa première saison à l'OM , Mason Greenwood a frappé fort. Malgré la polémique autour de sa signature, l'Anglais a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Le numéro 10 olympien a été un joueur clé de Roberto De Zerbi et il le sera encore pour la saison à venir avec la Ligue des Champions à jouer. A condition toutefois de rester ! S'il a été expliqué que l' OM avait déclaré Greenwood comme intransférable, certaines rumeurs ont annoncé ces dernières heures un intérêt d' Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo , pour l'Olympien.

Mason Greenwood serait cependant très loin de quitter l' OM pour l'Arabie Saoudite. Ce ce qu'avait expliqué Fabrizio Romano pour DAZN. « C'est une opération dont on a parlé ces dernières heures. Ce que je peux dire c'est Al-Nassr aimerait faire signer Greenwood, mais la réalité de cette opération, ce n'est que 10%. Actuellement, le prix du joueur est un prix impossible pour Al-Nassr y compris pour l'Arabie Saoudite. Al-Nassr voudrait le recruter, mais l'OM le voit comme un joueur clé du projet de De Zerbi », confiait le journaliste.

Un avenir à l'OM pour Greenwood

Et c'est au tour de Ben Jacobs de jeter un gros coup de froid sur une arrivée de Mason Greenwood à Al-Nassr. En effet, sur X, le journaliste a confirmé la prise de renseignements du club saoudien, tout en expliquant par la suite que l'OM n'avait pas l'intention de vendre l'Anglais. Ainsi, désormais, il ne serait pas certain qu'Al-Nassr souhaite aller plus loin ou même que Greenwood veuille rejoindre l'équipe où évolue Cristiano Ronaldo.