Transfert historique : La grosse annonce de l’OM

Présenté à la presse ce lundi, Igor Paixao est devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, battant le record détenu jusqu'ici par Vitinha (32M€). Un coup qui porte le sceau de Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais aurait joué un rôle majeur dans ce dossier. En privé, il se félicite de ce joli coup.

Paixao remercie la direction de l'OM

« J’ai eu une conversation très agréable avec De Zerbi, un grand entraîneur, mais aussi avec le président et Medhi qui ont fait un effort pour que je puisse être ici. Je suis très content de mon choix. J’ai pris cette décision avec mon agent et le club, et je pense que tout le monde est heureux. C’est très spécial pour moi, et je veux donner mon maximum. Je veux apporter mes valeurs à ce club. On a une grande responsabilité de ce côté-là, et je pense qu’on va faire quelque chose de très grand. C’est mon objectif » a indiqué Paixao. Actuellement blessé à la cuisse, il devrait porter le maillot de l’OM au cours du mois de septembre.