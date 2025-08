Transferts : L’OM va signer un «phénomène» !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et certainement Timothy Weah, l'OM pourrait recruter un défenseur central. Selon plusieurs sources, le club marseillais serait en discussions avancées avec Joel Ordonez. Journaliste belge, Sacha Tavolieri a livré son sentiment sur l'international équatorien, sous contrat avec le Cercle Bruges.

L’ OM n’a pas fini son recrutement. Alors qu’une solution aurait été trouvée dans le dossier Timothy Weah , le club marseillais pourrait se concentrer sur Joel Ordonez . Âgé de 21 ans, cet international équatorien aurait tapé dans l’œil de Medhi Benatia . Contacté par plusieurs équipes, Ordonez aurait repoussé toutes les propositions. Le joueur ne vise que l’ OM et un accord serait désormais proche.

L'OM a trouvé la perle rare

Journaliste belge, Sacha Tavolieri a observé la saison d’Ordonez. Selon lui, l’OM a peut-être trouvé un défenseur central solide comme Willian Pacho (PSG). « J’ai connu William Pacho lorsqu’il jouait à Antwerp. Et aujourd’hui, c’est le défenseur le plus impressionnant du championnat de France. Je vois Pacho en droitier ce qu’est Ordonez à gauche C’est un phénomène. En termes de potentiel on ne peut pas faire mieux. C’est un joueur qui a une sortie d’exhaustivité dans les qualités. Parfois il a fait des erreurs d’anticipation, de jeunesse, qui se rattrape » a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à La Minute OM.