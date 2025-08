Transfert historique à l’OM : Il annonce du lourd !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois jours après l’officialisation de son transfert en provenance du Feyenoord Rotterdam vendredi, Igor Paixão était présenté à la presse ce lundi. Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, qui l’a recruté dans le cadre d’une opération estimée à 30M€, plus 5M€ de bonus, l’ailier brésilien âgé de 25 ans sort d’une saison à 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues.

« Si je peux faire autant ou plus à Marseille, je serai très heureux » Des statistiques qui sont une des raisons pour lesquelles l’OM a décidé de mettre autant d’argent pour le recruter et qu’Igor Paixão espère réitérer à Marseille. « Grâce à Dieu, j’ai fait une belle saison, et c’est pour ça que je suis ici. Je suis fier d’avoir marqué et donné des passes décisives. Si je peux faire autant ou plus à Marseille, je serai très heureux. Mais le plus important, c’est d’aider l’équipe de la meilleure manière possible », a-t-il déclaré en conférence de presse.