OM : Problème avec une recrue, le verdict est tombé !

Bien qu’il se soit attaché ses services dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, l’OM va devoir encore un peu patienter avant de pouvoir compter sur Igor Paixão. Ce dernier soufre d’une blessure musculaire et ne sera pas disponible pour le début de la saison. Il devrait faire son retour au mois de septembre, après la trêve internationale.

« Pour Paixão, nous cherchions un joueur capable de courir, de marquer mais aussi de défendre. Il faudra toutefois patienter un peu, car il souffre d’un problème musculaire à la cuisse », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse. D’après les informations de La Minute OM, on en sait un peu plus sur la durée de l’indisponibilité d’ Igor Paixão . Ce dernier ne devrait pas faire son retour avant la prochaine trêve internationale, prévue du 1er au 9 septembre.

« Je vais être prêt très bientôt »

Igor Paixão devrait donc rater les trois premiers matchs de championnat de l’OM, face à Rennes, au Paris FC et l’OL, bien qu’il ait hâte de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. « Je me sens bien. Je suis impatient de revenir et d’aider l’équipe. L’Olympique de Marseille est aussi impatient, comme moi. On veut fouler la pelouse du Vélodrome et la famille aussi veut voir ça. Je vais être prêt très bientôt. J’espère faire des passes décisives, marquer des buts, aider l’équipe. Je suis très heureux et j’espère être sur le terrain pour aider l’équipe », a déclaré l’ailier âgé de 25 ans ce lundi lors de sa conférence de presse de présentation.