L’OM annonce déjà un problème avec une recrue

Présenté comme l'une des recrues phares de l'été marseillais, Igor Paixao ne fera pas ses débuts immédiatement. Arrivé avec un statut de star et un prix record de 35M€, l’ancien ailier du Feyenoord va devoir patienter. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé que le Brésilien souffrait d’un souci physique.

Igor Paixao est très attendu à l'OM. À 25 ans, le Brésilien sort de trois saisons convaincantes au Feyenoord Rotterdam où sa percussion et sa vivacité ont fait de lui l’un des joueurs les plus convoités de l’Eredivisie. L’OM n’a pas hésité à casser sa tirelire pour faire de lui le transfert le plus cher de son histoire (35M€), devant Vitinha (32 M€ en janvier 2023).