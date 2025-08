Rabiot : La proposition pour le remplacer à l’OM !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l'OM disputait ce samedi soir un nouveau match amical contre Séville, Roberto De Zerbi en profite pour tester ses futures stratégies. L'entraîneur a opté pour un positionnement d'Adrien Rabiot assez haut sur le terrain, une décision pas vraiment partagée par Walid Acherchour. Le chroniqueur préférerait le voir plus bas et voir d'autres joueurs avancer.

Adrien Rabiot trop haut ?

Plus porté vers l'attaque, Adrien Rabiot n'évolue pas à la meilleure place d'après Walid Acherchour. L'OM mériterait un changement dans ses plans de jeu. « Moi, j’aimerais bien voir un Gouiri derrière Aubameyang par exemple. Je pense que ça pourrait être un peu plus cohérent. Ou Angel Gomes plus haut et Rabiot plus bas. Gomes je l’aime beaucoup partout, il est très polyvalent » souligne le chroniqueur dans l'After Foot de RMC.