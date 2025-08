Mercato : Une pépite recale l’OM, son agent déballe tout

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille, Roony Bardghji s’est finalement engagé avec le FC Barcelone durant ce mercato estival. Un dénouement attendu, notamment par son agent Christian Emily, qui était proche de l'envoyer en Catalogne l'année dernière. Une blessure avait réduit à néant ses espoirs.

L’OM a tenté de se positionner sur Roony Bardghji cet été. Le jeune ailier suédois, formé à Copenhague, n’avait plus qu’un an de contrat avec le club danois et faisait l’objet de nombreuses convoitises. Talent précoce, technique fine et profil polyvalent : Bardghji cochait toutes les cases pour renforcer le couloir droit de l’OM. Mais le FC Barcelone, lui, suivait le dossier depuis bien plus longtemps et n’a jamais rompu le dialogue, même dans les moments les plus délicats.