Transferts : Le vestiaire de l’OM annonce du lourd

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM ne laisse personne indifférent. L’international gabonais de 36 ans a officiellement signé son come-back jusqu’en 2027. Une décision forte à ce stade de sa carrière, saluée par ses futurs coéquipiers, dont Gerónimo Rulli, qui voit en lui un atout majeur sur et en dehors du terrain.

Un an après son départ pour l’Arabie saoudite, où il a signé une belle saison à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a choisi de revenir là où il avait marqué les esprits. L’OM, en pleine reconstruction sous Roberto De Zerbi, a déjà enregistré les signatures de CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina et Igor Paixao, et ajoute un cadre expérimenté à sa ligne offensive.