Transfert à 20M€ : L’ultimatum de l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier Timothy Weah prend de l’épaisseur du côté de l’OM. L’ailier américain souhaiterait rejoindre la cité phocéenne et les discussions avec la Juventus avanceraient. Mais malgré une volonté commune de trouver un accord, le club marseillais refuserait de dépasser la barre des 15M€, fixant ainsi une ligne rouge claire dans les négociations.

Le mercato marseillais s’accélère ces derniers jours. Après les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, de retour un an après son départ, et du jeune Brésilien Igor Paixao, l'OM continue de renforcer son effectif en profondeur. Ces arrivées s’ajoutent à celles de CJ Egan Riley, Angel Gomes, et du défenseur argentin Facundo Medina. Roberto De Zerbi pourrait aussi compter sur un nouvel ailier dans les prochains jours.