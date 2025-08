OM : Un attaquant prêt à dire stop ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient de faire son grand retour à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang sait qu’il est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Mais à 36 ans, il n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons pour autant. L’international gabonais se sent très bien physiquement et assure que la fin de sa carrière n’est pas pour tout de suite.

Après une seule saison passée à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour dans le club qu’il avait quitté avant de prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Libre depuis la résiliation de son contrat, l’international gabonais (77 sélections, 31 buts) a fait le choix de revenir à l’OM, où il s’est engagé jusqu’en juin 2027.

Aubameyang ne pense pas à sa fin de carrière Désormais âgé de 36 ans, la question est de savoir jusqu’à quel âge Pierre-Emerick Aubameyang continuera à jouer au plus haut niveau. La question lui a justement été posée dans live Twitch organisé par l’OM.